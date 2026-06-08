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Vyhlásili verejné obstarávania na opravu ciest v Trnavskom kraji
Prvým je úsek cesty tretej triedy medzi Čiernou Vodou a Šoriakošom v okrese Galanta v dĺžke 620 metrov s predpokladanými nákladmi približne 286.000 eur bez DPH.
Autor TASR
Trnava 8. júna (TASR) - Správa a údržba ciest (SÚC) Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) vyhlásila verejné obstarávania na rekonštrukciu dvoch úsekov ciest v okresoch Galanta a Dunajská Streda. Informoval o tom odbor komunikácie Úradu TTSK.
Prvým je úsek cesty tretej triedy medzi Čiernou Vodou a Šoriakošom v okrese Galanta v dĺžke 620 metrov s predpokladanými nákladmi približne 286.000 eur bez DPH.
Druhým je úsek cesty druhej triedy medzi Gabčíkovom a Dunajskou Stredou v dĺžke 650 metrov. Predpokladaná hodnota zákazky je približne 330.000 eur bez DPH.
Lehota na predkladanie ponúk je do 6. júla do 13.00 h. Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej celkovej ceny za predmet zákazky.
Prvým je úsek cesty tretej triedy medzi Čiernou Vodou a Šoriakošom v okrese Galanta v dĺžke 620 metrov s predpokladanými nákladmi približne 286.000 eur bez DPH.
Druhým je úsek cesty druhej triedy medzi Gabčíkovom a Dunajskou Stredou v dĺžke 650 metrov. Predpokladaná hodnota zákazky je približne 330.000 eur bez DPH.
Lehota na predkladanie ponúk je do 6. júla do 13.00 h. Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej celkovej ceny za predmet zákazky.