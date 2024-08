Vyhlásili verejné obstarávanie na mobilnú ČOV pre odkalisko Dubová

Bratislava 13. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vyhlásilo verejné obstarávanie na mobilnú čistiareň odpadových vôd (ČOV) pre odkalisko Dubová. V rámci svojej rozpočtovej kapitoly na to vyčlenilo 1,4 milióna eur. Konečná cena bude závisieť od predložených ponúk a vyhodnotenia verejného obstarávania. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie envirorezortu.



"MŽP postupuje podľa vládou schváleného iniciatívneho materiálu vicepremiéra Tomáša Tarabu (nominant SNS) z 10. júla 2024," ozrejmil odbor komunikácie.



Rezort má zabezpečiť obstaranie dočasne demontovateľnej fyzikálno-chemickej ČOV s mechanickým čistením. Má zabrániť preliatiu odpadovej vody z odkaliska, ktoré by podľa neho mohlo viesť k závažnej ekologickej havárii so značnými environmentálnymi škodami. "Podľa zverejnených súťažných podkladov má ísť o komplex zariadení na odlučovanie vody z odpadových ropných produktov, ktoré sa nachádzajú v otvorenom odkalisku," priblížil odbor komunikácie.



Dodal, že prevádzku súkromnej ČOV tak štát už ďalej dotovať nebude. Obstaranie mobilnej ČOV je pre MŽP efektívnym a ekonomicky najvýhodnejším riešením.



Rafinéria minerálnych olejov v obci Nemecká začala svoju činnosť v roku 1938 ako štátny podnik, v druhej polovici 20. storočia fungovala pod názvom Petrochema Dubová. Pri spracovaní ropy vznikli v areáli rafinérie skládky odpadu nazývané gudrónové jamy. Okrem odkaliska v areáli podniku sa ďalšie dve skládky gudrónov nachádzajú v katastri obce Predajná.