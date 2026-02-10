< sekcia Regióny
Vyhlásili verejné obstarávanie na zhotovenie kompy cez Váh
Autor TASR
Nitra 10. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vyhlásil verejné obstarávanie na zhotovenie kompy cez rieku Váh v úseku Vlčany. Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je 554.500 eur.
Obstarávanie je vyhlásené na zhotovenie nemotorovej kompy, ktorá je určená na prepravu ľudí, bicyklov, motocyklov a osobných vozidiel s maximálnou hmotnosťou do 3,5 tony cez rieku Váh v obci Vlčany. Súčasťou zákazky je aj doprava kompy na miesto a jej uvedenie do prevádzky.
Ako pred časom uviedol riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec, vybudovanie kompy cez Váh je jedným z najdôležitejších dopravných projektov kraja v tomto roku. „Obnoví spojenie medzi Vlčanmi, Nededom, Žihárcom, Kolárovom a priľahlými obcami na jednej strane Váhu a Selicami a Palárikovom na druhej strane rieky,“ povedal Privalinec. Podľa predsedu NSK Branislava Becíka sa po spustení novej bezmotorovej kompy obyvateľom ušetrí minimálne 40 minút cestovania po obchádzkových trasách.
