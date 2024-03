Vyhlásili víťaza na rozvoj územia pri Sky Parku v Bratislave

Bratislava 2. marca (TASR) - Spoločnosť Alto Real Estate vyhlásila víťaza medzinárodnej architektonicko-urbanistickej súťaže na projekt v susedstve projektu Sky Park v Bratislave. Ide o územie v lokalite Chalupkova - Mlynské Nivy. Porotu najviac oslovil návrh architektonického, urbanistického a dizajnérskeho štúdia Mecanoo so sídlom v holandskom Delfte.



"V štvrti Sky Park sa spája moderná architektúra s odkazom priemyselnej minulosti, čím vzniká osobité a dynamické mestské prostredie. Územie Bloku 5.1 je koncipované ako plynulé pokračovanie ikonických veží Sky Parku a prispieva k vytvoreniu nového priestoru," konštatuje víťazné štúdio.



Nová výstavba predstavuje kombináciou bývania, kancelárií a občianskej vybavenosti. V prvej fáze má pribudnúť viac ako 33.000 štvorcových metrov obytných plôch. Rezidenčná funkcia je rozdelená do troch budov. Väčší blok slúži ako ústredný bod, ktorý formuje mestské prepojenie medzi ulicami Chalupkova a Bottova, dva menšie bloky sú rozptýlené v rámci parku. Kancelárska budova na okraji pozemku má pribudnúť až neskôr. Celkovo pozostáva návrh zo štyroch budov založených na asymetrických šesťuholníkových pôdorysoch.



Predmetné pozemky s celkovou výmerou takmer 15.000 štvorcových metrov sa nachádzajú v zóne Mlynské nivy - Chalupkova, v lokalite pri areáli Sky Park a na mieste dočasnej autobusovej stanice. Územie je ohraničené ulicami Bottova, Továrenská a Chalupkova. Projekt má dotvárať celý mestský blok do konzistentnej podoby. Zároveň má byť prepojením medzi Sky Parkom a ďalším developmentom v území smerom ku Košickej ulici a má predĺžiť park a pešie trasy smerom k bulváru Mlynské nivy.



Medzinárodná ideovo architektonicko-urbanistická súťaž bola koncipovaná ako dvojkolová. V prvom kole porota vybrala spomedzi 38 vyzvaných aj samostatne prihlásených ateliérov a kolektívov sedem finalistov. Tí svoje návrhy podrobnejšie rozpracovali pre druhé kolo.