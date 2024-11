Vyhlásili víťazky ankety Žena roka 2024 v Banskobystrickom okrese

Banská Bystrica 21. novembra (TASR) - Štvrtý ročník ankety Žena roka 2024, ktorej vyhlasovateľom a organizátorom je Živena, spolok slovenských žien, miestny odbor Banská Bystrica, už pozná víťazky. Vyhlásili ich v banskobystrickej historickej radnici vo štvrtok podvečer v troch kategóriách - Móda a dizajn, Mladé talenty (vo veku 16 - 30 rokov) a Žena podporujúca šport a zdravie.



Ako TASR informovala predsedníčka spolku Živena, miestny odbor Banská Bystrica, Janka Slaná, v kategórii Móda a dizajn, ktorá vyzdvihuje talentované ženy obohacujúce svet módy, bytového či grafického dizajnu, zvíťazila dizajnérka Božena Petrášová. Zúčastňuje sa módnych prehliadok, podporuje charitatívne podujatia a postarala sa aj o prezentáciu finalistiek Miss Horehronie 2022 vo večerných róbach. Svojou prácou prináša do sveta módy nový pohľad a inovácie.



V kategórii Mladé talenty zameranej na ženy, ktoré už vo svojom veku dosiahli výrazné úspechy v oblastiach ako kultúra, šport, veda alebo technológie, sa na prvej priečke umiestnila Mária Vavrúšová. Dosiahla úspechy v rôznych oblastiach. Absolvovala niekoľko stáží v Európskom parlamente v Bruseli či na Európskom dvore audítorov v Luxemburgu. Získala ocenenie ako jedna zo siedmich najlepších študentov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Má veľké zanietenie pre zlepšenie a modernizovanie verejnej správy. Je umelecky nadaná, spieva a hrá na klavíri.



V kategórii Žena podporujúca šport a zdravie, v ktorej oceňujú ženy šíriace osvetu v oblasti zdravia, aktívneho životného štýlu a organizátorky športových podujatí, vyhrala trénerka volejbalu zo ŠVK Tatran Banská Bystrica Jarmila Buriková. Trénuje už 30 rokov, učí mladé dievčatá a pokračuje v tom aj napriek tomu, že je už na dôchodku.



Poslaním ankety Žena roka je zviditeľniť a upozorniť na výnimočné ženy z Banskobystrického okresu, ktoré vytvárajú niečo zaujímavé a hodnotné, či už materiálne alebo nehmotné. Ukázať, že ženy rôzneho veku a rôznych povolaní alebo záujmov v tomto okrese niečo dokázali. Verejnosť mohla do ankety nominovať inšpiratívne ženy do konca júna. Do hlasovania sa zapojilo asi 3000 ľudí.



"Je dôležité vyzdvihovať aktívne a šikovné ženy, ktoré sú na verejnosti menej viditeľné. Robia pritom dôležitú profesionálnu alebo dobrovoľnícku prácu, ktorou zlepšujú život nám všetkým," zdôraznila Slaná.