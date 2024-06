Vyhlásili víťazov súťaže Ekologický čin roka Trnavského kraja

Bratislava 6. júna (TASR) - Víťazmi 13. ročníka súťaže Ekologický čin roka Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa stali projekt s názvom Zelený Baloň občianskeho združenia Pro Balony a projekt Základnej školy s materskou školou na Vančurovej ulici v Trnave s názvom Záhrada, ktorá nás učí. Ocenených bolo desať činov v dvoch kategóriách. V tomto ročníku sa do súťaže prihlásilo spolu 23 projektov. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.



"Ocenili sme aktivity a projekty obyvateľov, ktoré sa zameriavajú na ochranu životného prostredia a zvyšujú povedomie o ekologicky udržateľnom spôsobe života," priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič. Verí, že tieto projekty a nápady môžu byť motiváciou pre ostatných.



V kategórii občianskych združení, obcí a dobrovoľníkov bol na prvom mieste ocenený projekt s názvom Zelený Baloň občianskeho združenia Pro Balony. "Na aktivitách sa podieľalo 50 aktívnych členov, ktorí svojou činnosťou prispeli aj v roku 2023 k revitalizácii jazierka Homokoš, vykonali terénne úpravy, vysadili viac ako 45 pôvodných druhov drevín, obohatili dané prostredie o repasované lavice a voľnočasové prvky, pričom v jazierku pribudlo 30 kilogramov malých rýb," priblížil samosprávny kraj. Občianskemu združeniu sa podarila okrem iného aj likvidácia nelegálneho odpadu.



Druhé miesto získalo občianske združenie Rarity oblasti Zlatý vrch v spolupráci so Zelenou Hliadkou za projekt Pomôžme prírode a príroda sa nám odvďačí - podpora činnosti Zelenej hliadky v obci Moravany nad Váhom. Komisia sa rozhodla udeliť dve tretie miesta, a to projektom Aleny Husárovej a Trnavskej arcidiecéznej charity. Rovnako boli udelené čestné uznania projektu Dunavit-Podunajské ochranárske združenie, projektu občianskeho združenia Ober Nussdorf a ekočinu pani Valérii Kličkovej.



Víťazom v kategórii materských, základných a stredných škôl sa stal projekt Základnej školy s materskou školou Vančurova v Trnave s názvom Záhrada, ktorá nás učí. "Škola sa rozhodla revitalizovať školský areál, rozšíriť miesta pre prirodzený život a zabezpečiť ekosystém pre rastliny a živočíchy vo všetkých fázach vývoja. Nakúpila stromy, informačné tabule, materiál na zmyslový chodník, materiál na vybudovanie mokrade, búdky a hmyzie domčeky, ktoré svojpomocne žiaci vykopali, osadili, vybudovali," priblížili z TTSK. V rámci projektu boli vytvorené aj kompostoviská, mokrade a geopark.



Komisia udelila druhé miesto projektu Revitalizácie školskej záhrady pod taktovkou Strednej odbornej školy strojníckej v Skalici. Tretie miesto v tomto ročníku Ekologického činu roka získala Materská škola Dr. Clementisa zo Skalice.



Víťazi jednotlivých kategórií získali po 1500 eur, druhé miesta po 1000 eur a tretie miesta po 700 eur. Sumu 500 eur získali aj projekty ocenené čestným uznaním. Súťaž Ekologický čin roka vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj každoročne od roku 2010.