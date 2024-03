Vyhlásili výberové konanie na riaditeľa Fakultnej nemocnice Trenčín

Bratislava 20. marca (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa Fakultnej nemocnice Trenčín. Záujemcovia sa doň môžu prihlásiť do 10. apríla. Rezort o tom informoval na webe.



Nemocnicu od novembra minulého roka vedie Michal Plesník. Do funkcie ho dočasne vymenovala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD).



Rezort vyhlásil tiež výberové konanie na post šéfa Centra pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici. Záujemcovia sa doň môžu prihlásiť do 10. apríla.