Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. jún 2026Meniny má Lenka
< sekcia Regióny

Vyhlásili výberové konanie na šéfa Národného ústavu detských chorôb

.
Na snímke priestory v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Rezort zároveň vyhlásil aj výberové konanie na riaditeľa Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť rovnako do 25. júna.

Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25. júna. Informuje o tom na svojom webe.

Rezort zároveň vyhlásil aj výberové konanie na riaditeľa Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť rovnako do 25. júna.
.

Neprehliadnite

Premiér: Nikoho sme neoklamali, vláda však nie je fackovací panák

Gubík: Stojíme na strane zmeny, stabilná vláda sa bez nás zložiť nedá

Prieskum: Voľby by v máji vyhralo PS, nasleduje Smer-SD a Republika

DRÁMA PRI ŽILINE: V obci Stráňavy napadol medveď človeka