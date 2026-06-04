< sekcia Regióny
Vyhlásili výberové konanie na šéfa Národného ústavu detských chorôb
Rezort zároveň vyhlásil aj výberové konanie na riaditeľa Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť rovnako do 25. júna.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konanie na post riaditeľa Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 25. júna. Informuje o tom na svojom webe.
Rezort zároveň vyhlásil aj výberové konanie na riaditeľa Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť rovnako do 25. júna.
Rezort zároveň vyhlásil aj výberové konanie na riaditeľa Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť rovnako do 25. júna.