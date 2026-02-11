< sekcia Regióny
Vyhlásili výsledky súťaže Náhlikova Senica
V kategórii autorov do 15 rokov súťažilo 16 autorov, v kategórii nad 25 rokov 14 autorov.
Autor TASR
Senica 11. februára (TASR) - Uskutočnilo sa vyhlásenie výsledkov regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Náhlikova Senica 2026. Vernisáž a slávnostné vyhodnotenie 66. ročníka sa konali v uplynulom týždni 5. februára v Záhorskom osvetovom stredisku (ZOS) v Senici. Do súťaže zaslalo 30 autorov z okresov Senica a Skalica spolu 141 fotografických prác. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Regionálne kolo sa stalo súčasťou 54. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2026, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Tohtoročnou ústrednou témou bola Sloboda.
V kategórii autorov do 15 rokov súťažilo 16 autorov, v kategórii nad 25 rokov 14 autorov. Kategória od 15 do 25 rokov zostala neobsadená. Odborná porota vybrala na výstavu 71 fotografických prác od 30 autorov a udelila ceny v kategóriách samostatná fotografia, diptych, cykly a seriály a experiment. Viaceré ocenené práce postupujú do krajského kola súťaže.
Pred samotnou vernisážou sa uskutočnil odborný rozborový seminár, na ktorom porotcovia zhodnotili súťažné práce a vysvetlili výber fotografií na výstavu i postup do vyššieho kola.
Organizátorom podujatia je ZOS v Senici, ktoré je v gescii Trnavského samosprávneho kraja. Výstava potrvá do 27. februára vo výstavnej sále strediska.
Regionálne kolo sa stalo súčasťou 54. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2026, ktorú vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Tohtoročnou ústrednou témou bola Sloboda.
V kategórii autorov do 15 rokov súťažilo 16 autorov, v kategórii nad 25 rokov 14 autorov. Kategória od 15 do 25 rokov zostala neobsadená. Odborná porota vybrala na výstavu 71 fotografických prác od 30 autorov a udelila ceny v kategóriách samostatná fotografia, diptych, cykly a seriály a experiment. Viaceré ocenené práce postupujú do krajského kola súťaže.
Pred samotnou vernisážou sa uskutočnil odborný rozborový seminár, na ktorom porotcovia zhodnotili súťažné práce a vysvetlili výber fotografií na výstavu i postup do vyššieho kola.
Organizátorom podujatia je ZOS v Senici, ktoré je v gescii Trnavského samosprávneho kraja. Výstava potrvá do 27. februára vo výstavnej sále strediska.