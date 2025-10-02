< sekcia Regióny
Vyhlásili výzvu na asanáciu bývalej plavárne v Záhorskej Bystrici
Na pozemku má vzniknúť zariadenie pre seniorov.
Autor TASR
Bratislava 2. októbra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hľadá zhotoviteľa asanácie objektu bývalej plavárne v lokalite Na Holom vrchu v mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica. Na pozemku má vzniknúť zariadenie pre seniorov. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili vo štvrtok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
„Predmetom zákazky je odstránenie stavby, likvidácia sutiny a vybúranej hmoty z predmetného objektu. Po ukončení búracích prác sa časti suterénu zasypú výkopovou zeminou a betónovým recyklátom a pozemok sa vyčistí a následne sa zrealizujú terénne úpravy,“ píše v opise zákazky obstarávateľ. Predpokladaná hodnota zákazky je 397.339 eur bez DPH. Záujemcovia môžu predložiť ponuky do 21. októbra.
Objekt, ktorý bol v súčasnosti súčasťou školského komplexu, je v správe samosprávneho kraja. BSK chce v lokalite vybudovať zariadenie pre seniorov. „V rámci projektu má byť vybudované nízkokapacitné zariadenia pre maximálne 30 prijímateľov, integrujúce sociálnu a zdravotnú starostlivosť,“ dodala k zámeru hovorkyňa BSK Lucia Forman.
