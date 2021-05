Vyhlásili výzvu na rekonštruckiu haly na Pasienkoch

Bratislava 7. mája (TASR) – Športová hala na bratislavských Pasienkoch by sa mala dočkať rekonštrukcie. Vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) zverejnili výzvu na predkladanie ponúk, týkajúcich sa rekonštrukcie objektu, známeho najmä ako aréna pre basketbal a hádzanú.



Výzvu zverejnilo občianske združenie Národné basketbalové centrum (NBC), pričom predpokladaná hodnota zákazky je 5.349.700,84 eur bez DPH. "Predmetom rekonštrukcie haly je modernizácia vnútorných priestorov športovej haly, zabezpečenie priestorových a plošných parametrov haly požiadavkám medzinárodnej organizácie FIBA a zlepšenie energetických bilancií hracej arény," uvádzajú predkladatelia. Záujemcovia môžu predložiť ponuky do 27. mája 2021.



Na financovanie rekonštrukcie použijú prostriedky, ktoré ešte v marci 2020 schválila vtedajšia vláda premiéra Petra Pellegriniho, v rámci alokácie, vyčlenenej na rozvoj športovej infraštruktúry národného významu. Na projekt rekonštrukcie haly na Pasienkoch vyčlenil vtedy kabinet 8,5 milióna eur. Podľa predstávv Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) by sa z haly mala stať nielen moderná aréna, vyhovujúca súčasným požiadavkám FIBA, Pasienky by mali poskytnúť zázemie i pre basketbalovú akadémiu.