Vyhlásili výzvu na výstavbu prestupného terminálu vo Svätom Jure
Predpokladaná výška investície je 1.581.988 eur, mesto využije na projekt eurofondy. Záujemcovia môžu predložiť ponuky do 8. septembra.
Autor TASR
Bratislava/Svätý Jur 7. augusta (TASR) - Mesto Svätý Jur hľadá zhotoviteľa terminálu so záchytným parkoviskom v pešej dostupnosti centra mesta. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnili vo štvrtok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Terminál v blízkosti centra, dostupný z Krajinskej cesty, má disponovať 56 parkovacími miestami. „Súčasťou návrhu je čakáreň so zázemím pre verejnosť, autobusová zastávka, sadové úpravy so vzrastlou zeleňou a rozmanité osvetlenie,“ priblížila samospráva.
Dodala, že cieľom je vytvoriť reprezentatívny, funkčný a efektívny priestor pre návštevníkov a obyvateľov mesta.
