Vyhlásili zbierku pre ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy

Bratislava 11. októbra (TASR) - Slovenská katolícka charita (SKCH) vyhlásila materiálnu zbierku pre ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy v dôsledku kríz a konfliktov. Verejnosť môže pomôcť aj zakúpením teplého obeda. TASR o tom informovala Monika Molnárová z charity.



Ľudia, ktorí chcú pomôcť v materiálnej zbierke, môžu priniesť deky do zariadenia Samária v bratislavskom Ružinove každý štvrtok od 16.00 h do 18.00 h. Prispieť môžu tiež zakúpením teplého obeda prostredníctvom darcovskej stránky charity. SKCH zároveň spustila dobrovoľnícky formulár, cez ktorý sa môžu záujemcovia prihlásiť na vydávanie teplých jedál.



SKCH poskytuje prvú pomoc formou teplého jedla, diek, pršiplášťov a hygienických potrieb. Osobitne sa zameriava na matky s deťmi. "V týchto časoch kríz a núdze je dôležité spojiť sily a pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Naša organizácia sa snaží poskytnúť útechu a podporu tým, ktorí boli donútení opustiť svoje domovy a hľadať bezpečie inde," uviedol generálny sekretár SKCH Miroslav Dzurech.