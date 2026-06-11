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Vyhlasujú obstarávanie na obnovu Športového centra polície
Zákazka je zadávaná formou rokovacieho konania so zverejnením.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR vyhlasuje verejné obstarávanie na revitalizáciu a dostavbu areálu Športového centra polície v bratislavskej Dúbravke. Oznámenie má byť zverejnené v krátkom čase. Zákazka je zadávaná formou rokovacieho konania so zverejnením. TASR o tom informoval hovorca MV Matej Neumann.
„Športové centrum polície v Dúbravke bolo dlhé roky symbolom premárneného potenciálu. Dnes posúvame projekt do fázy verejného obstarávania a robíme ďalší krok k tomu, aby na jeho mieste vznikol moderný areál, ktorý bude slúžiť celému Slovensku,“ skonštatoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Zákazka je zadávaná formou rokovacieho konania so zverejnením. Účelom rokovaní s vybranými záujemcami bude prerokovanie rozsahu stavebných prác jednotlivých etáp či spôsobu realizácie. Etapizácia projektu má umožniť postupnú realizáciu pri zachovaní funkčnosti a komplexnosti celého areálu i zohľadniť rozpočtové možnosti rezortu.
V komplexe má vzniknúť športové a tréningové zázemie pre športových reprezentantov SR, príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, mládežnícke športové kluby aj širokú verejnosť. Cieľom je vytvoriť multifunkčný športový areál, ktorý bude spĺňať súčasné nároky na športovú prípravu, organizáciu súťaží aj rozvoj talentov.
Predmetom zákazky sú stavebné práce zahŕňajúce rekonštrukciu futbalovej tribúny, výstavbu atletickej dráhy s atletickým tunelom i športového centra so zázemím vrátane posilňovne, regeneračných priestorov a šatní. Súčasťou má byť aj realizácia dopravnej infraštruktúry.
Projekt ministerstvo konzultovalo i s Útvarom hodnoty za peniaze. Deklaruje, že boli zapracované odporúčania smerujúce k optimalizácii nákladov, nastaveniu financovania a harmonogramu projektu. Ministerstvo má zabezpečené finančné zdroje vo výške 15 miliónov eur.
„Športové centrum polície v Dúbravke bolo dlhé roky symbolom premárneného potenciálu. Dnes posúvame projekt do fázy verejného obstarávania a robíme ďalší krok k tomu, aby na jeho mieste vznikol moderný areál, ktorý bude slúžiť celému Slovensku,“ skonštatoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Zákazka je zadávaná formou rokovacieho konania so zverejnením. Účelom rokovaní s vybranými záujemcami bude prerokovanie rozsahu stavebných prác jednotlivých etáp či spôsobu realizácie. Etapizácia projektu má umožniť postupnú realizáciu pri zachovaní funkčnosti a komplexnosti celého areálu i zohľadniť rozpočtové možnosti rezortu.
V komplexe má vzniknúť športové a tréningové zázemie pre športových reprezentantov SR, príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, mládežnícke športové kluby aj širokú verejnosť. Cieľom je vytvoriť multifunkčný športový areál, ktorý bude spĺňať súčasné nároky na športovú prípravu, organizáciu súťaží aj rozvoj talentov.
Predmetom zákazky sú stavebné práce zahŕňajúce rekonštrukciu futbalovej tribúny, výstavbu atletickej dráhy s atletickým tunelom i športového centra so zázemím vrátane posilňovne, regeneračných priestorov a šatní. Súčasťou má byť aj realizácia dopravnej infraštruktúry.
Projekt ministerstvo konzultovalo i s Útvarom hodnoty za peniaze. Deklaruje, že boli zapracované odporúčania smerujúce k optimalizácii nákladov, nastaveniu financovania a harmonogramu projektu. Ministerstvo má zabezpečené finančné zdroje vo výške 15 miliónov eur.