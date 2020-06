VIDEO: Vyhliadka na mestskej veži v Trnave je už opäť otvorená

Od 1. júna 2020 je možné využiť Turistické informačné centrum – Región Trnava. Spolu s ním môžete navštíviť mestskú vežu. Na snímke návštevníčka mestskej veže pozerá z okna na mesto v Trnave v utorok 2. júna 2020. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Od 1. júna 2020 je možné využiť Turistické informačné centrum – Región Trnava. Spolu s ním môžete navštíviť mestskú vežu. Na snímke výhľad z mestskej veže na mesto v Trnave v utorok 2. júna 2020. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 2. júna (TASR) - Po takmer troch mesiacoch je opäť možné vystúpiť na dominantu trnavského hlavného námestia – mestskú vežu. Turistické informačné centrum – Región Trnava (TIC) v jej prízemí otvorilo svoje brány od pondelka (1. 6.), a tak si návštevníci i domáci opäť môžu pozrieť najkrajší výhľad na Trnavu a okolie z výšky šesťdesiatich metrov. Uviedol to manažér TIC Michal Praj.Od júna je otvorené každý deň vrátane víkendov, v čase od 10.00 do 18.00 h. Mestskú vežu môže naraz navštíviť maximálne 16 dospelých osôb, v prípade TIC iba dvaja ľudia.dodal Praj. TIC bude poskytovať všetky služby bez obmedzení. Pripravené sú informačné materiály, mapy mesta aj regiónu i trnavské suveníry a tradičné lokálne produkty.dodal Praj.S otvorením mestskej veže obnovili aj špeciálne výstupy s hodinárom, ktorý má na starosti unikátny hodinový stroj. Prvá prehliadka bude 19. júna a ďalšia 24. júla so začiatkom vždy o 18.30 h, bude trvať 1,5 hodiny a počet miest je limitovaný na 15 osôb. Preto je potrebné si vopred zarezervovať svoje miesto na www.regiontrnava.sk alebo v TIC.