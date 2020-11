Vyhliadka nad dedinou Tuhár prilákala návštevníkov, tvrdí starosta

Tuhár 25. novembra (TASR) – Turistická vyhliadka nad dedinou Tuhár v okrese Lučenec, ktorú miestna samospráva vybudovala koncom minulého roka, prilákala do regiónu nových návštevníkov. TASR o tom informoval starosta Peter Čeman.



„Zastavuje sa tam veľa turistov a cyklistov. Súčasťou vyhliadky je i panoramatická mapa okolia a vytvorili sme tam aj ohnisko, kde si ľudia vedia opekať. Z vyhliadky krásne vidieť nielen Tuhár, ale aj kopce smerom na Polichno, sčasti tiež dobročské a kotmanovské lazy. Keď je dobré počasie, vidieť aj Nízke Tatry,“ načrtol starosta.



Dodal, že vyhliadka má výhodnú polohu, asi 100 metrov od cesty do Budinej, takže sa pri nej zvyknú zastavovať aj návštevníci s autami, ktorí nehľadajú intenzívnu turistiku, ale skôr nenáročnú prechádzku.



Na výstavbu použila dedina podľa Čemana dotáciu 4000 eur od Banskobystrického samosprávneho kraja, ako aj grant 800 eur od Nadácie EPH. „Celkové náklady boli okolo 6000 eur, zvyšok sme financovali z vlastného rozpočtu,“ dodal Čeman s tým, že v budúcnosti by vyhliadku chceli aj zastrešiť.