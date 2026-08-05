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Vyhliadková veža na Dukle je po rekonštrukčných prácach opäť otvorená
Vyhliadková veža a expozícia budú po znovuotvorení verejnosti prístupné do 31. októbra, a to od utorka do nedele v čase od 9.00 h do 17.00 h. Posledný vstup je o 16.30 h.
Autor TASR
Vyšný Komárnik 5. augusta (TASR) - Vyhliadková veža na Dukle v katastri obce Vyšný Komárnik je po plánovaných rekonštrukčných prácach pre verejnosť od utorka (4. 8.) opätovne otvorená. Zatvorená bola od 1. mája. Vojenský historický ústav (VHÚ) o tom informuje na svojej webstránke.
Ako uvádza VHÚ, samotná rekonštrukcia sa týkala predovšetkým miestnosti trafostanice, kde bola najskôr vymenená časť prepojovača k transformátoru vysokého napätia a následne aj samotný transformátor, ktorý v danom objekte slúžil od jeho sprístupnenia pre verejnosť v roku 1974.
„Okrem toho boli v ďalšej miestnosti taktiež kompletne vymenené aj rozvádzače nízkeho napätia. Popritom prebehli štandardné sanačné práce súvisiace s výmenou dlažby, omietok, osvetlenia, vstupnej rampy vedúcej k trafostanici a vstupných dverí vedúcich k jej jednotlivým zariadeniam,“ približuje VHÚ.
Vyhliadková veža a expozícia s názvom Duklianske bojisko v premenách času budú po znovuotvorení verejnosti prístupné do 31. októbra, a to od utorka do nedele v čase od 9.00 h do 17.00 h. Posledný vstup je o 16.30 h.
Ako uvádza VHÚ, samotná rekonštrukcia sa týkala predovšetkým miestnosti trafostanice, kde bola najskôr vymenená časť prepojovača k transformátoru vysokého napätia a následne aj samotný transformátor, ktorý v danom objekte slúžil od jeho sprístupnenia pre verejnosť v roku 1974.
„Okrem toho boli v ďalšej miestnosti taktiež kompletne vymenené aj rozvádzače nízkeho napätia. Popritom prebehli štandardné sanačné práce súvisiace s výmenou dlažby, omietok, osvetlenia, vstupnej rampy vedúcej k trafostanici a vstupných dverí vedúcich k jej jednotlivým zariadeniam,“ približuje VHÚ.
Vyhliadková veža a expozícia s názvom Duklianske bojisko v premenách času budú po znovuotvorení verejnosti prístupné do 31. októbra, a to od utorka do nedele v čase od 9.00 h do 17.00 h. Posledný vstup je o 16.30 h.