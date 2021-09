Vyhliadková veža v Brezne sa teší záujmu ľudí

Brezno 5. septembra (TASR) – Vyhliadkovú vežu v Brezne otvorili len pred mesiacom a za ten čas sa už stala vyhľadávanou atrakciou. Tvrdí to brezniansky magistrát a zdôrazňuje, že o jej návštevu a s tým súvisiace znovuzrodenie turistiky v lokalite Horné Lazy je veľký záujem. Presné čísla nezverejnilo, vstup na vežu je totiž voľný, no svedčia o tom ohlasy návštevníkov.



„Po prekonaní takmer 40 metrovej výšky a 192 schodov návštevníci druhej najvyššej vyhliadkovej veže na Slovensku môžu pozorovať jedinečné výhľady na kopce národných parkov, mesto Brezno i krásy jeho okolia. K tejto atrakcii vedie nový náučný chodník s piatimi zastávkami po starom bukovom lese, ktorý turistom približuje prírodu v lokalite Horné Lazy a jej zaujímavosti. Súčasťou chodníka je aj štvormetrový drevený megafón, do ktorého, keď sa postavíte, znásobí hlasy lesa. Dozviete sa tak cenné informácie o okolitej prírode,“ pripomína magistrát.



V prípade, že turisti plánujú navštíviť dominantu mesta spojenú s prechádzkou, auto by mali odstaviť na parkovisku pri blízkych obchodných reťazcoch.



Vyhliadkovú vežu Horné Lazy nad mestom Brezno stavali od roku 2018. „Otvorením veže sme opäť v našom meste i regióne podporili cestovný ruch a zároveň umožnili obyvateľom krásne pohľady na okolité národné parky, vrchy, kopce a prírodu. Naďalej budujeme ďalšie zaujímavosti, ako je obora s danielmi či budúca vodná nádrž, a zveľaďujeme obľúbenú lokalitu Banisko,“ dodal brezniansky primátor Tomáš Abel.



Trasa k vyhliadkovej veži sa začína na Banisku a približne za hodinu sa turisti dostanú na vrchol, kde si môžu užiť jedinečné výhľady. Výstavba dominanty nad horehronskou metropolou stála viac ako 500.000 eur. Hlavným investorom bolo mesto Brezno, Banskobystrický samosprávny kraj prispel sumou 52.500 eur.