Vyhliadkové mólo na Kuchajde zrekonštruujú a opäť sprístupnia

Bratislava 23. júla (TASR) – Návštevníci areálu prírodného kúpaliska Kuchajda v bratislavskom Novom Meste by sa už čoskoro mohli opäť dočkať funkčného vyhliadkového móla. To je totiž už zhruba štvrtý rok z bezpečnostných dôvodov, pre opotrebované podlahové dosky, uzatvorené. Mestskej časti sa s vlastníkom móla podarilo dohodnúť na jeho rekonštrukcii.



"Mólo nie je vo vlastníctve mestskej časti, preto ho nemohla zrekonštruovať na vlastné náklady. Chystaná rekonštrukcia je výsledkom viacerých rokovaní vedenia mestskej časti s vlastníkmi obchodného centra na Vajnorskej ulici, ktorí sa zaviazali, že mólo zrekonštruujú," uviedol pre TASR Ján Borčin z novomestského miestneho úradu.



Spoločnú dohodu potvrdil aj vlastník nákupného centra, ktorému predmetné mólo patrí. "Spojili sme sily a pripravujeme projekt revitalizácie móla, o ktorej sme diskutovali dlhší čas. Vlastník nákupného centra, rakúska spoločnosť Immofinanz, rekonštrukciu financuje aj realizuje v úzkej v spolupráci s mestskou časťou," poznamenal Maroš Patrnčiak, marketingový manažér Polus City Center.



V súčasnosti pokračujú prípravné práce, samotná rekonštrukcia vyhliadkového móla by sa mala začať v najbližších dňoch. Trvať by mala zhruba dva až tri týždne. "V prevádzke bude ešte počas aktuálnej letnej sezóny. Vynovené mólo bude slúžiť pôvodnému účelu ako voľný vyhliadkový priestor bez sedenia," poznamenal Borčin.



Vyhliadkové mólo na Kuchajde vybudovalo v roku 2000 neďaleké obchodné centrum. Vzniklo ako "bodka", resp. zakončenie prekrytia technológií, ktoré patria k centru.