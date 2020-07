Vyhliadkovú vežu na Devínskej Kobyle sprístupnia v stredu verejnosti

Bratislava 15. júla (TASR) – Na bratislavskej Devínskej Kobyle v stredu slávnostne otvoria a sprístupnia pre verejnosť vyhliadkovú vežu v areáli bývalej raketovej základne. Je vysoká 21 metrov, teda zhruba ako sedemposchodová budova, má 112 schodov a nachádza sa vo výške 514 metrov nad morom na priesečníku obľúbených turistických trás. Jej poloha má poskytnúť panoramatický výhľad smerom do Rakúska, Česka i Maďarska. Tvarom pripomína modlivku zelenú, ktorá sa tu vyskytuje.



"Vyhliadková veža má veľký potenciál stať sa ďalšou významnou turistickou atrakciou Slovenska a Bratislavy. Výhľad do troch susediacich krajín bol motívom pre umiestnenie vyhliadkových plošín v rôznych výškových úrovniach. Najvyššia z nich je osadená vo výške 20,17 metra nad okolitým terénom," priblížil Dárius Krajčír, starosta bratislavskej Devínskej Novej Vsi, ktorá stojí za projektom vyhliadkovej veže.



Návštevníkom má ponúkať výhľady na Alpy či Viedeň, v prípade dobrého počasia až na Zobor v Nitre. Rovnako aj na neďalekú Devínsku Novú Ves, hrad Devín či rakúsky zámok Schloss Hof. Dostupná má byť peším a cyklistom. Má to byť verejne prístupná atrakcia, samospráva už v minulosti uviedla, že vstupné neplánuje vyberať. Budú tam však výstražné tabuľky, ktoré budú upozorňovať na to, že napríklad v zime bude na vyhliadku vstup zakázaný.



Pôvodne sa uvažovalo, že by vyhliadková veža ako nová atrakcia hlavného mesta mohla byť vybudovaná a sprístupnená na jeseň 2018, výstavba sa mala začať v auguste. Proces však predĺžilo získavanie povolenia od okresného úradu a vyňatie pozemku z Lesníckeho pôdneho fondu pod vyhliadkovú vežu. Termín sa následne posunul na rok 2019.