Vyhliadkovú vežu na Dukle navštívi denne 300 až 500 turistov

Vyšný Komárnik 27. augusta (TASR) - Vyhliadkovú vežu na Dukle po jej znovuotvorení po rekonštrukcii denne navštívi 300 až 500 turistov. Je to o polovicu viac ako predtým. Turisti majú možnosť pozrieť si komplexne zrekonštruovanú a zmodernizovanú vyhliadkovú kupolu s multimediálnym vybavením a expozičnými panelmi. Návštevníkom ponúkajú množstvo informácií nielen o Duklianskom priesmyku, ale aj o jednotlivých bojových operáciách dvoch svetových vojen. Na orientáciu v teréne bojiska slúžia aj tri dotykové obrazovky znázorňujúce panoramatické zábery okolia.



"Vyhliadková veža na Dukle je po rozsiahlej rekonštrukcii opäť jedným z hlavných lákadiel letnej turistickej sezóny Vojenského historického múzea vo Svidníku. Návštevníci si z vyhliadkovej veže vychutnávajú pohľady na bojisko na Dukle, ktoré je najvýznamnejšou lokalitou vojenskej histórie na severovýchode Slovenska. Celý región je na Slovensku najbohatším na pamiatky na druhú i prvú svetovú vojnu," povedal riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Šariš - Bardejov Radomír Jančošek.



Vyhliadková veža na Dukle bola slávnostne otvorená v októbri 1974. Je vysoká 49 metrov a nachádza sa na mieste, kde v októbri 1944 veliteľ 1. československého armádneho zboru v ZSSR, brigádny generál Ludvík Svoboda mal jednu z mnohých veliteľských pozorovateľní počas bojov o Dukliansky priesmyk.



"Z hornej kupoly vyhliadkovej veže môžu návštevníci vidieť široký priestor Duklianskeho priesmyku a okolia, ktorý na jeseň a v zime v roku 1944 bol dejiskom krvavých bojov medzi jednotkami Červenej armády, jednotkami 1. československého armádneho zboru v ZSSR na jednej strane a jednotkami nemeckého Wehrmachtu na strane druhej," priblížil Jančošek.



Vyhliadková veža je počas letnej turistickej sezóny pre verejnosť otvorená od 1. mája do 31. októbra, tento rok ju z dôvodu rekonštrukcie otvorili až 27. júna. Otváracie časy sú v utorok až nedeľu od 9.00 do 17.00 h.