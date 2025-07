Vyhliadkovú vežu nad Porubou postavia za viac ako 550.000 eur

Poruba 23. júla (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) postaví nad Porubou v okrese Prievidza vyhliadkovú vežu. Dodávateľa nového prvku turistickej infraštruktúry na vrchole Magury vybral cez verejnú súťaž. Náklady na výstavbu sú v zmysle zmluvy o dielo vo výške viac ako 550.000 eur. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania krajská samospráva zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Zmluva ešte nie je účinná.



Dodávateľom prác bude spoločnosť Technomol Build so sídlom v Ružomberku. Vyhliadkovú vežu postaví za 558.459,03 eura. Zmluvu o dielo s ňou kraj uzatvoril minulý týždeň. Účinnosť nadobudne po tom, ako TSK uzatvorí zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko, ako i po ukončení kontroly ÚVO.



Vyhliadková veža bude samostatne stojaci objekt s nosnou konštrukciou z ekologického lepeného lamelového dreva a oceľovým podstavcom. „Inovatívne schodisko s desiatimi ramenami a so zalomenými schodnicami umožní pohodlný prístup na vyhliadkovú plošinu vo výške 27,70 metra nad zemou, čím návštevníkom poskytne nezabudnuteľný výhľad do okolitej prírody,“ priblížil kraj.



Veža bude podľa neho vybavená interaktívnymi prvkami, ktoré návštevníkom priblížia prírodné krásy regiónu. Jej súčasťou budú i informačné tabule a grafiky panoramatických pohľadov, na vyhliadkovej úrovni budú osadené dva ďalekohľady s orientáciou na juhozápad a severovýchod a na najvyššej úrovni veže bude vyhliadková plošina.



Ide o projekt, ktorý bude TSK financovať z tzv. integrovaných územných investícií, projektový zámer schválila Rada partnerstva TSK ešte 11. marca.



„Projekt výstavby vyhliadkovej veže na vrchole Magury má za cieľ posilniť turistický potenciál regiónu, priblížiť prírodné krásy verejnosti a prispieť k ochrane a propagácii prírodného a kultúrneho dedičstva Strážovských vrchov. Veža sa stane centrom pre udržateľný cestovný ruch, vzdelávanie a rekreáciu, čím sa zlepší kvalita života miestnych obyvateľov a posilní ekonomický, sociálny a environmentálny rozvoj regiónu,“ skonštatoval TSK.