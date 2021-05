Vyhliadkovú vežu v Košiciach opäť sprístupnili verejnosti

Košice 3. mája (TASR) – Vyhliadková veža na Hradovej v Košiciach je od nedele (2. 5.) za dodržania aktuálnych protiepidemických opatrení opäť sprístupnená verejnosti. Otvorená je denne okrem pondelkov. Informujú o tom košické mestské lesy na svojej webovej stránke.



„Maximálny súčasný počet osôb na objekte je 20. V priestoroch veže tiež platí zákaz konzumácie jedál,“ uvádzajú. Verejnosť môže vyhliadkovú vežu navštíviť do 30. júna od utorka do nedele od 10.00 do 18.00 h. V rovnakých časoch bude prístupná aj počas pracovných dní cez letné prázdniny, cez víkend však bude otváracia doba predĺžená o jednu hodinu. Mestské lesy pripomínajú, že vyhliadková veža nebude sprístupnená v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok či v prípade obmedzení v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou.



Vyhliadkovú vežu umiestnenú na vrchole kopca Hradová na severnom okraji Košíc pravidelne otvárajú každý rok začiatkom mája. Súvisí to s dňami mesta aj s otvorením letnej sezóny. Postavená bola v roku 1987 a je vysoká približne 21,5 metra. K veži vedie od parkoviska trasa, ktorú je potrebné prejsť peši a trvá približne 20 minút.