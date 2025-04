Vyhliadkovú vežu v Porube chce kraj financovať z Programu Slovensko

Poruba 2. apríla (TASR) - Výstavbu vyhliadkovej veže v Porube v okrese Prievidza chce Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) financovať z Programu Slovensko. Nový prvok turistickej infraštruktúry na vrchole Magury by mal stáť 800.000 eur, nenávratný finančný príspevok je vo výške 736.000 eur. Projekt odobrilo Zastupiteľstvo TSK na svojom rokovaní tento týždeň.



Ide o projekt, ktorý bude TSK financovať z tzv. integrovaných územných investícií, projektový zámer schválila Rada partnerstva TSK 11. marca, spresnila vedúca odboru regionálneho rozvoja Úradu TSK Martina Lamačková.



Vyhliadková veža bude samostatne stojaci objekt s nosnou konštrukciou z ekologického lepeného lamelového dreva a oceľovým podstavcom. „Inovatívne schodisko s desiatimi ramenami a so zalomenými schodnicami umožní pohodlný prístup na vyhliadkovú plošinu vo výške 27,70 metra nad zemou, čím návštevníkom poskytne nezabudnuteľný výhľad do okolitej prírody,“ priblížil kraj.



Veža bude podľa neho vybavená interaktívnymi prvkami, ktoré návštevníkom priblížia prírodné krásy regiónu. Jej súčasťou budú i informačné tabule a grafiky panoramatických pohľadov, na vyhliadkovej úrovni budú osadené dva ďalekohľady s orientáciou na juhozápad a severovýchod a na najvyššej úrovni veže bude vyhliadková plošina.



„Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 800.000 eur a spolufinancovanie kraja je vo výške osem percent, teda 64.000 eur. Ide o financie, ktoré schválila Rada partnerstva TSK,“ doplnila Lamačková. V prípade, že z verejného obstarávania a následnej realizácie prác vzíde vyššia suma, TSK podľa nej projekt dofinancuje z vlastných zdrojov.



„Projekt výstavby vyhliadkovej veže na vrchole Magury má za cieľ posilniť turistický potenciál regiónu, priblížiť prírodné krásy verejnosti a prispieť k ochrane a propagácii prírodného a kultúrneho dedičstva Strážovských vrchov. Veža sa stane centrom pre udržateľný cestovný ruch, vzdelávanie a rekreáciu, čím sa zlepší kvalita života miestnych obyvateľov a posilní ekonomický, sociálny a environmentálny rozvoj regiónu,“ skonštatoval TSK.