Vyhliadkovú vežu v Stropkove plánujú dokončiť do konca septembra

Stropkov 5. septembra (TASR) – Do konca septembra plánuje stropkovská radnica dokončiť vyhliadkovú vežu na vrchu Ščob. Zároveň rekonštruuje turistickú chatu v areáli pod vlekom, kde má vzniknúť Turistické informačné centrum.



"Mesto v súčasnosti realizuje cezhraničný projekt v rámci spolupráce s poľským mestom Korczyna. Ide o projekt Karpatské výhľady na cezhraničnom turistickom chodníku Korczyna - Stropkov. V rámci projektu je v súčasnosti vo výstavbe vyhliadková veža nad mestom a oddychový altánok. Celkové náklady na realizáciu presiahnu 49.000 eur a do konca septembra by mala byť veža hotová," uviedol pre TASR hovorca mesta Stropkov Peter Novák.



Vyhliadková veža sa nachádza na západnej strane vrchu Ščob. "Dostupná bude z obce Šandal a takisto cez les z areálu Pod vlekom, ktorý miestni dobre poznajú. Pôjde už o druhú vyhliadkovú vežu. Prvá je na východ od mesta, ktorú sme realizovali rovnako v rámci cezhraničnej spolupráce s mestom Rzeszów. V okolí mesta budú k dispozícii dve vyhliadkové veže s tým, že ponúknu krásne výhľady na celé Karpaty a Ondavskú vrchovinu," povedal Novák.



V rámci spomenutého projektu realizujú aj čiastočnú rekonštrukciu turistickej chaty v areáli Pod vlekom, kde by malo vzniknúť spomenuté Turistické informačné centrum.



"Stavbu realizuje Mestský podnik Služba a celkové náklady sú 63.000 eur. Na jeseň by malo byť turisticko-informačné centrum v prevádzke. Návštevníci tam nájdu komplexné informácie o regióne. Budú tam k dispozícii propagačné materiály, vzniká tam aj nová letná terasa, takže je to pre nás niečo nové. Budeme hľadať možnosti, ako to prevádzkovať, aký režim tam zvoliť, aby to bolo dostupné širokej verejnosti," dodal Novák.