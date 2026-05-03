< sekcia Regióny
Vyhliadku v Gelnici chcú sprístupniť na začiatku sezóny
Vyhliadka rastie len niekoľko metrov od miesta, na ktorom stál až do vlaňajšej víchrice altánok.
Autor TASR
Gelnica 3. mája (TASR) - Mesto Gelnica upozorňuje, že vyhliadka Gloriette je stále staveniskom. Žiada o rešpektovania zákazu vstupu. Práce na jej výstavbe by mali byť hotové v priebehu tohto mesiaca, nasledovať bude kolaudácia. Primátor Dušan Tomaško verí, že verejnosti sa ju podarí sprístupniť na začiatku letnej sezóny.
Navrhnutá je ako moderná priestorová oceľová konštrukcia, ktorá bude fungovať ako visuté vyhliadkové mólo. Jej súčasťou budú aj LED svietidlá. „Keďže ide o visuté mólo, jej hlavným parametrom nie je vertikálna výška, ale horizontálny presah. Konštrukcia bude siahať do vzdialenosti desať metrov od skalného brala, na ktorom bude pevne ukotvená. Návštevníkom sa tak naskytne jedinečný panoramatický výhľad na historické banícke mesto Gelnica a jeho malebné okolie,“ priblížil pre TASR primátor. Podľa neho pôjde o ďalší diel do mozaiky turistických lákadiel v meste.
Vyhliadka rastie len niekoľko metrov od miesta, na ktorom stál až do vlaňajšej víchrice altánok. Ide pritom o tradičné miesto na prechádzky pre domácich obyvateľov aj návštevníkov Gelnice.
Výstavba vyhliadky by mala stáť približne 225.000 eur bez DPH. Na financovanie projektu získali 190.000 eur z programu Terra Incognita Košického samosprávneho kraja. Prijímateľom dotácie je mestská spoločnosť Gelnické lesy, ktorá sa podieľa aj na spolufinancovaní projektu.
Navrhnutá je ako moderná priestorová oceľová konštrukcia, ktorá bude fungovať ako visuté vyhliadkové mólo. Jej súčasťou budú aj LED svietidlá. „Keďže ide o visuté mólo, jej hlavným parametrom nie je vertikálna výška, ale horizontálny presah. Konštrukcia bude siahať do vzdialenosti desať metrov od skalného brala, na ktorom bude pevne ukotvená. Návštevníkom sa tak naskytne jedinečný panoramatický výhľad na historické banícke mesto Gelnica a jeho malebné okolie,“ priblížil pre TASR primátor. Podľa neho pôjde o ďalší diel do mozaiky turistických lákadiel v meste.
Vyhliadka rastie len niekoľko metrov od miesta, na ktorom stál až do vlaňajšej víchrice altánok. Ide pritom o tradičné miesto na prechádzky pre domácich obyvateľov aj návštevníkov Gelnice.
Výstavba vyhliadky by mala stáť približne 225.000 eur bez DPH. Na financovanie projektu získali 190.000 eur z programu Terra Incognita Košického samosprávneho kraja. Prijímateľom dotácie je mestská spoločnosť Gelnické lesy, ktorá sa podieľa aj na spolufinancovaní projektu.