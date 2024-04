Vyhodené veci v meste Strážske recyklovali na veľkonočnú výzdobu

Strážske 1. apríla (TASR) - Na veľkonočnú výzdobu v meste Strážske (okres Michalovce) využili nepotrebné vyhodené veci. Svoj nový účel tak na námestí našli po úpravách a namaľovaní starý bicykel, pneumatiky, vedrá, hrnce, kvetináče, ale aj dvere. Pneumatiky sa tak napríklad premenili na kvetinovú studňu, šálku alebo čajník, dvere sa zmenili na ozdobný rám na fotenie.



"Naším cieľom bolo poukázať na to, že aj zo starých vyhodených vecí sa dajú urobiť nové dekoratívne prvky, dať im nový život a význam. Takže z haldy separovaného odpadu, zo zberného dvora, od kontajnerov sme pozbierali všetko, čo malo ešte nejaký zmysel, repasovali sme to a slúži nám to na výzdobu," priblížil primátor Patrik Magdoško.



Najmä deti potešil na námestí aj tzv. Veľkonočný košiar so živými ovečkami v ohrade. Súčasťou sviatočného programu boli workshopy pre deti, kde sa zoznamovali s rôznymi domácimi zvieratami. "Dnes často poznajú len čokoládového zajačika alebo ovečku, snahou bolo ukázať, ako vyzerajú tie skutočné, a viesť ich k tomu, ako sa majú správať k zvieratám, dať im možnosť kontaktu, aby mali vzťah k týmto živým tvorom," konštatoval primátor.



Na sociálnej sieti tiež avizoval, že pribudne aj ozdobný vláčik zo starých smetných košov a do rôznych častí mestá mnoho ďalších doplnkov.