Vyhodnocujú ponuky uchádzačov na nový most ponad železnicu v Seredi

Sereď 14. februára (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) naďalej vyhodnocuje ponuky uchádzačov v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa nového mosta ponad železnicu v meste Sereď v okrese Galanta. TASR to uviedla hovorkyňa SSC Jana Lukáčová. Existujúci most je v havarijnom stave.



"V súlade so zákonom o verejnom obstarávaní bolo treba uchádzača viackrát požiadať o vysvetlenie ponuky a doloženie potrebných dokumentov, čo si vyžaduje isté časové lehoty," priblížila Lukáčová s tým, že SSC musí a chce postupovať striktne podľa zákona.



"Chceme však občanov ubezpečiť, že most v Seredi je v investičnom pláne na tento rok a s prácami sa začne hneď po skončení procesu verejného obstarávania a administratívnych procesov s ním súvisiacich," doplnila hovorkyňa.



Verejné obstarávanie bolo vyhlásené vlani na prelome septembra a októbra. Predpokladaná hodnota zákazky je vyše 9,6 milióna eur bez DPH. Financovaná má byť z prostriedkov štátneho rozpočtu. Maximálna lehota výstavby je stanovená na jeden kalendárny rok.



Od roku 2019 bola na moste obmedzená premávka nákladných áut a autobusov. V súčasnosti je pre automobilovú dopravu uzavretý. Povolená je len cyklistická a pešia doprava. Existujúci most čaká asanácia.