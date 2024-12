Vyhodnocujú ponuky v súťaži na výstavbu obchvatu Prievidze

Prievidza 5. decembra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) vyhodnocuje v súčasnosti ponuky, ktoré dostala v tendri na dodávateľa výstavby časti obchvatu mesta Prievidza. Vyplýva to z vyjadrenia hovorcu spoločnosti Lukáša Trepáča, ktoré poskytol pre TASR.



"Konkrétny termín začiatku výstavby obchvatu Prievidze bude závisieť od úspešnosti priebehu procesu verejného obstarávania, ktoré je aktuálne v štádiu hodnotenia ponúk odbornou hodnotiacou komisiou," uviedol Trepáč. Koľko firiem sa do verejného obstarávania zapojilo, hovorca spoločnosti nekonkretizoval.



Súťaž na dodávateľa výstavby obchvatu vyhlásili cestári v októbri tohto roka. Predmetom zákazky je výstavba ďalšej časti obchvatu v trase budúcej cesty I/64 po okraji miest Prievidza a Bojnice. Jej výstavbou vznikne základný komunikačný systém obchvatu I/64 miest Prievidza a Bojnice s konečným cieľom vylúčenia ťažkej tranzitnej dopravy z centra miest, čím sa zníži zaťaženie okolitého prostredia splodinami a hlukom, ozrejmila SSC vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Trasa obchvatovej komunikácie podľa nej vedie juhozápadným okrajom v extraviláne a intraviláne mesta. Celková dĺžka predstavuje 2755 metrov. Súčasťou obchvatu budú tri mosty, tri križovatky, z toho jedna mimoúrovňová, ako i štyri protihlukové steny.



Náklady na výstavbu časti obchvatu odhadli cestári na 32.638.560 eur bez dane z pridanej hodnoty. Ako kritériá pre výber víťaza súťaže určili v pomere 70 ku 30 celkovú cenu za dielo a lehotu výstavby. Verejné obstarávanie označili za zelené, od uchádzačov požadujú i zloženie zábezpeky vo výške 500.000 eur.



Investíciu chce štátna spoločnosť financovať z Programu Slovensko. Vybraný dodávateľ by mal výstavbu zrealizovať do 976 dní od začatia prác. Vykonávanie prác bude podľa Trepáča povinný zabezpečovať sedem dní v týždni, a to vrátane víkendov a štátnych sviatkov.



Prvý úsek stavby začala SSC - Investičná výstavba a správa ciest Žilina stavať v roku 2008. Zrealizovaný je však zatiaľ len od priemyselného parku v Prievidzi po kruhový objazd pri Bojniciach.