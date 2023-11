Vyhodnotili 37. ročník Literárnej Senice Ladislava Novomeského

Senica 29. novembra (TASR) - Spolu 162 prác poézie a prózy od 70 autorov hodnotila porota 37. ročníka celoslovenskej autorskej literárnej súťaže, ktorá nesie odkaz významného slovenského básnika Ladislava Novomeského. Vyhlásenie víťazov pripravila Záhorská knižnica (ZK) v Senici na stredu, informovala jej riaditeľka Silvia Sameková.



"Už takmer štyri desaťročia Literárna Senica Ladislava Novomeského vytvára priestor na hodnotenie a prezentáciu neprofesionálnej autorskej literárnej tvorby, a to bez ohľadu na dobu. Môžeme stavať na tradícii, kvalitnej porote i schopnosti osloviť mladú generáciu," uviedla. Aktuálny ročník priniesol podľa nej rôzne príbehy, no napriek tomu, že každý z nich sa odohráva v inom prostredí a má iných protagonistov, ich spoločným predmetom pozorovania je takmer bez výhrady človek. "Jeho vnútorný svet, motivácie, trápenia, okamihy intímneho prežívania, dráma," konštatovala. Odborná porota sa kreuje v spolupráci so Slovenským literárnym centrom, práce hodnotili v kategórii poézia Dana Podracká a Daniel Domorák, prozaické texty Dominika Madro a Alexandra Jurišová.



V poézii v prvej kategórii najmladších autorov zvíťazila Kamila Lehetová z Košíc, v druhej kategórii Alica Vodrážková z Bratislavy a v tretej Alica Ištoková zo Šintavy. V próze v prvej kategórii najviac zaujala Ema Michelčíková z Prešova, v druhej Lýdia Kovaľová z Prešova a v tretej Kamila Kvasnicova z Dohnian. Cenu Predsedu Trnavského samosprávneho kraja získala Martina Aneštíková z Oponíc, Cenu Slovenského literárneho centra Ema Jacková z Rimavskej Soboty. Všetky ocenené práce sú zverejnené v bulletine víťazných prác.