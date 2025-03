Vyhodnotili ponuky o výstavbu mosta ponad železnicu v Seredi

Sereď 5. marca (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) vyhodnotila predložené ponuky v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľa nového mosta ponad železnicu v meste Sereď. Uchádzačom aktuálne plynie desaťdňová lehota na prípadné podanie námietky proti vyhodnoteniu ponúk. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Do verejného obstarávania bolo predložených osem ponúk. Jedna bola vylúčená pre nesplnenie súťažných podmienok. Na prvom mieste sa umiestnila spoločnosť Doprastav. Kritériami na vyhodnotenie ponúk boli celková cena (70 bodov) a lehota výstavby (30 bodov).



SSC vyhlásila verejné obstarávanie vlani na prelome septembra a októbra. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na vyše 9,6 milióna eur bez DPH. Financovaná bude z prostriedkov štátneho rozpočtu. Maximálna lehota výstavby je stanovená na jeden kalendárny rok.



Od roku 2019 bola na moste v Seredi obmedzená premávka nákladných áut a autobusov. V súčasnosti je pre automobilovú dopravu uzavretý. Povolená je len cyklistická a pešia doprava. Existujúci most čaká asanácia.