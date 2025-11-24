< sekcia Regióny
Vyhodnotili súťaž na revitalizáciu námestia v Seredi
Víťaz architektonickej súťaže má garantovanú budúcu objednávku na vypracovanie vyššieho stupňa projektovej dokumentácie pred realizáciou od mesta Sereď.
Autor TASR
Sereď 24. novembra (TASR) - Odborná porota vyhodnotila architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov na Revitalizáciu Námestia republiky v Seredi (okres Galanta). Jej víťazom sa stal architektonický ateliér harcarikarchitekti z Bratislavy. TASR o tom informovala Zuzana Slahučková z Mestského úradu v Seredi.
Cieľom historicky prvej architektonicko-urbanistickej súťaže vyhlásenej mestom Sereď bolo získať kvalitný a inovatívny návrh, ktorý zatraktívni verejný priestor, zlepší funkčné vzťahy a vráti územiu jeho prirodzený spoločenský a mestotvorný charakter. „Významným pozitívom je spolupráca so súkromným majiteľom COOP Jednota Galanta na celom koncepte. Majiteľ plánuje dve vrchné poschodia i prípadnú nadstavbu premeniť na bývanie a objekt doplniť o ďalšie parkovacie miesta,“ vysvetlil primátor Serede Ondrej Kurbel.
Víťazný návrh podľa hlavného architekta mesta Viktora Šabíka najlepšie rieši vzťahy v území. „Je to koncept s relatívne nízkymi nákladmi na realizáciu oproti ostatným návrhom. Porota sa jednomyseľne zhodla, že tento návrh je najkomplexnejší, najlepšie reaguje na požiadavky investora aj potreby mesta. Sú v ňom aj momenty, na ktorých bude víťazný tím upozornený a v neskoršej fáze projektovania bude potrebné zapracovať pripomienky poroty,“ priblížil.
Pozícia sochy legionára zostáva nezmenená, dopravné napojenie Pekárskej ulice je v návrhu odklonené od historickej budovy mestského úradu, čím by vznikol nový priestor pred budovou radnice. „Do riešenia priestoru zapojili aj okolie kostola a načrtli možnosť budúcich úprav na Ulici M. R. Štefánika novou výsadbou zelene a vytvorením parkovacích miest,“ doplnil hlavný architekt. V priestore pred obchodným domom by mohla vzniknúť fontána, vodné prvky a prvky zelene so zachytávaním a využívaním dažďovej vody pre polievanie mestskej zelene. Budova obchodného domu by mohla byť s podzemným parkovaním, pričom návrh napojil parkovací parter pod objektom na hlavnú mestskú komunikáciu.
Víťaz architektonickej súťaže má garantovanú budúcu objednávku na vypracovanie vyššieho stupňa projektovej dokumentácie pred realizáciou od mesta Sereď. Spoluorganizátor súťaže COOP Jednota si v úvodných rokovaniach vyhradil možnosť spolupracovať prípadne aj s iným architektonickým ateliérom. „Vybraný návrh bude teraz prepracovaný do projektovej dokumentácie a mesto bude hľadať na jeho realizáciu najmä externé zdroje, keďže ide o niekoľkomiliónovú investíciu,“ dodala Slahučková.
