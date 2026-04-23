Vyhodnotili súťaž stredoškolákov Technická myšlienka roka
Tento rok bolo do súťaže prihlásených 24 prác, z toho 13 prešlo do finálového kola.
Autor TASR
Žilina 23. apríla (TASR) - Víťazným projektom finále súťaže Technická myšlienka roka, organizovanej Fakultou elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), sa stal Autonómny robot s umelou inteligenciou. Jeho autormi sú Matúš Kvašňovský a Daniel Palubiak zo Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom Meste. TASR o tom informovala Martina Pavlíková z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.
Tento rok bolo do súťaže prihlásených 24 prác, z toho 13 prešlo do finálového kola. „Práce boli zamerané na oblasti automatizácia, biomedicína, fyzika, informačné a komunikačné technológie, mechatronika, mikroprocesory a ich aplikácie, multimédiá, obnoviteľné zdroje energie, priemyselná a výkonová elektronika, signálová elektronika a zabezpečovacie systémy,“ priblížila Pavlíková.
Každý súťažiaci mal možnosť prezentovať svoj projekt, jeho prínos a dosiahnuté výsledky, pričom po ukončení prezentácie nasledovala diskusia. Napokon komisiu najviac presvedčila dvojica stredoškolákov z Kysuckého Nového Mesta so svojím projektom Autonómny robot s umelou inteligenciou.
Matúš Kvašňovský priblížil, že v jednoduchosti ide o robota, ktorý pomocou umelej inteligencie dokáže detekovať človeka a potom ho nasledovať. „Počas toho je možné sa ho opýtať akúkoľvek otázku a on vám odpovie, či už ide o otázku o počasí či na čas. Dá sa cez neho pustiť spotify, má podsvietenie, dokáže detekovať prekážky,“ dodal Kvašňovský.
