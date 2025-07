Vyhodnotili tender na revitalizáciu sídliska Linčianska v Trnave

Trnava 25. júla (TASR) - Komisia vyhodnotila súťažné návrhy v rámci tendra na zhotoviteľa obnovy verejných priestorov obytného súboru Generála Goliana na trnavskom sídlisku Linčianska. Verejnému obstarávateľovi odporúča prijať ponuku spoločnosti Dynamik Construction na realizáciu stavebných prác v hodnote 10,75 milióna eur s DPH. V častiach dodávky a montáže herných prvkov, mobiliáru a zhotovenia a montáže kamenárskeho diela sa verejné obstarávanie zopakuje. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Do tendra v časti realizácie stavebných prác boli doručené dva súťažné návrhy. Ponuka uchádzača umiestneného na prvej pozícii je takmer o 140.000 eur nižšia ako ponuka spoločnosti CS. Uchádzači museli zložiť aj finančnú zábezpeku v hodnote 200.000 eur. „Uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí podľa kritérií pre vyhodnotenie ponúk, spoločnosť Dynamik Construction, splnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, ako aj podmienky účasti, ponuka sa nejaví ako mimoriadne nízka a nenastali okolnosti, na základe ktorých by ponuka mala byť vylúčená. Komisia odporúča verejnému obstarávateľovi prijať ponuku uchádzača,“ uvádza sa v zápisnici z vyhodnotenia ponúk.



Zvyšné tri časti verejného obstarávania boli zrušené. V každej z nich bola predložená len jedna ponuka. Zároveň v dvoch prípadoch bola predložená cena ponuky vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. „Na základe uvedených faktov rozhodol verejný obstarávateľ o zrušení uvedených častí zákazky a opakovanom vyhlásení verejného obstarávania na tieto časti,“ ozrejmil primátor mesta Trnava Peter Bročka v rozhodnutí o zrušení časti verejného obstarávania.



Primátor už skôr poukázal na to, že ide o najväčšiu a najzložitejšiu investičnú akciu mesta z pohľadu výšky investovaných prostriedkov, komplikovanosti využitia jednotlivých eurofondových zdrojov, aj pokiaľ ide o proces prípravy samotného verejného obstarávania. Mesto pri tomto projekte využije primárne externé zdroje, ktoré budú kombinované z viacerých výziev na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.



Vzhľadom na finančnú náročnosť projektu je jeho realizácia rozdelená na dve fázy, pričom každú z nich tvoria dve etapy. Prvá fáza zahŕňa územie od Bratislavskej ulice po centrálnu časť sídliska, druhá zvyšok. Samospráva si od komplexnej revitalizácie verejných priestorov deviatich vnútroblokov i centrálnej zóny sídliska Linčianska s rozlohou 115.000 štvorcových metrov sľubuje vytvorenie kvalitného krajinársko-architektonického riešenia vrátane tzv. zelených opatrení na zmiernenie vplyvov zmeny klímy.