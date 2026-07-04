< sekcia Regióny
VYHOREL STÁNOK: Malo sa tak stať pri výmene plynovej fľaše
Na miesto mieri zisťovateľ príčin požiaru.
Autor TASR
Rimavská Sobota 4. júla (TASR) - Na parkovisku pri obchodnom centre v Rimavskej Sobote v sobotu vyhorel stánok s občerstvením. Udalosť pre TASR potvrdila banskobystrická krajská polícia.
Podľa polície k požiaru došlo pri tom, ako majiteľ stánku vymieňal plynovú fľašu. Pri udalosti sa nikto nezranil a ošetrenie odmietol aj samotný majiteľ stánku. Na miesto mieri zisťovateľ príčin požiaru.
Podľa polície k požiaru došlo pri tom, ako majiteľ stánku vymieňal plynovú fľašu. Pri udalosti sa nikto nezranil a ošetrenie odmietol aj samotný majiteľ stánku. Na miesto mieri zisťovateľ príčin požiaru.