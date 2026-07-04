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VYHOREL STÁNOK: Malo sa tak stať pri výmene plynovej fľaše

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Na miesto mieri zisťovateľ príčin požiaru.

Autor TASR
Rimavská Sobota 4. júla (TASR) - Na parkovisku pri obchodnom centre v Rimavskej Sobote v sobotu vyhorel stánok s občerstvením. Udalosť pre TASR potvrdila banskobystrická krajská polícia.

Podľa polície k požiaru došlo pri tom, ako majiteľ stánku vymieňal plynovú fľašu. Pri udalosti sa nikto nezranil a ošetrenie odmietol aj samotný majiteľ stánku. Na miesto mieri zisťovateľ príčin požiaru.
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