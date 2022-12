Vyhradené parkovacie miesto bude v Brezne ročne stáť asi 180 eur

Brezno 20. decembra (TASR) – Vyhradené parkovacie miesto v Brezne bude od nového roka stáť zhruba 180 eur ročne. Viac Brezňania zaplatia aj za komunálny odpad, ročný poplatok ich vyjde takmer na 33 eur. Rozhodli o tom mestskí poslanci na svojom ostatnom zasadnutí. Breznianska samospráva to zverejnila na svojom webe.



Pri dani za užívanie verejného priestranstva zastupiteľstvo odhlasovalo zvýšenie o 15 percent za každý, aj začatý štvorcový meter.



"Pre rok 2023 bude vyhradené parkovacie miesto spoplatnené sumou asi 180 eur, čo je necelých 50 centov na deň. V okolitých mestách poplatky za takzvané parkovné sa pohybujú od 300 do 700 eur," konštatoval primátor Tomáš Abel s tým, že ak by poplatok mal byť pre niekoho likvidačný, platiť ho nemusí, o vyhradené parkovacie miesto nepožiada alebo ho zruší. "Tak, ako v iných mestách na Slovensku, ide o nadštandardnú službu pre obyvateľov, no nie je nutná," dodal.



Mestskí poslanci schválili aj zvýšenie poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v rozmedzí 15 až 20 percent. Fyzické osoby od nového roka zaplatia za komunálny odpad deväť centov za osobu a kalendárny deň, čo je ročný poplatok 32,85 eura.