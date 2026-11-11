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VIDEO: Vyhrážal sa a lúpil: Už čelí obvineniu
V rukách mal mať aj kovovú tyč.
Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Polícia obvinila 36-ročného muža z okresu Dunajská Streda, ktorý sa mal v nedeľu 8. novembra večer v autobuse bratislavskej mestskej hromadnej dopravy (MHD) nevhodne správať k jednej z cestujúcich a následne sa jej agresívne vyhrážať zabitím. V rukách mal mať aj kovovú tyč. Neskôr mal z autobusu vystúpiť a lúpežne s nožom prepadnúť bistro. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff s tým, že obvineného umiestnili do cely policajného zaistenia. V tejto súvislosti spracovali aj podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie.
Hovorca spresnil, že zamestnanca bistra mal fyzicky napadnúť tyčou do oblasti dolnej končatiny a požadovať od neho vydanie finančnej hotovosti. Poškodený mu mal z obavy o svoj život odovzdať 195 eur. Agresívny muž mal z prevádzky následne utiecť.
Na základe opisu bol spozorovaný hliadkou pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) a obmedzený na osobnej slobode v blízkosti Hradskej ulice v Bratislave. „Policajti sa s mužom snažili nadviazať komunikáciu, keďže sa však správal agresívne, vulgárne a kládol aktívny odpor, policajti využili svoje zákonné oprávnenie a použili voči nemu donucovacie prostriedky a nasadili mu služobné putá,“ priblížil Szeiff.
Muža eskortovali na príslušné policajné oddelenie na vykonanie potrebných úkonov. Následne ho obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrážania spáchaného závažnejším spôsobom konania a zo zločinu lúpeže spáchaného závažnejším spôsobom konania.
Hovorca spresnil, že zamestnanca bistra mal fyzicky napadnúť tyčou do oblasti dolnej končatiny a požadovať od neho vydanie finančnej hotovosti. Poškodený mu mal z obavy o svoj život odovzdať 195 eur. Agresívny muž mal z prevádzky následne utiecť.
Na základe opisu bol spozorovaný hliadkou pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) a obmedzený na osobnej slobode v blízkosti Hradskej ulice v Bratislave. „Policajti sa s mužom snažili nadviazať komunikáciu, keďže sa však správal agresívne, vulgárne a kládol aktívny odpor, policajti využili svoje zákonné oprávnenie a použili voči nemu donucovacie prostriedky a nasadili mu služobné putá,“ priblížil Szeiff.
Muža eskortovali na príslušné policajné oddelenie na vykonanie potrebných úkonov. Následne ho obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrážania spáchaného závažnejším spôsobom konania a zo zločinu lúpeže spáchaného závažnejším spôsobom konania.