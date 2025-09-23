< sekcia Regióny
Vyhrážal sa druhému mužovi zabitím, nafúkal vyše dve promile
Ako dodala Ligdayová, poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru vo Vranove nad Topľou spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 23. septembra (TASR) - Z trestného činu nebezpečného vyhrážania polícia obvinila 30-ročného muža. Pri jednom z rodinných domov vo Vranove nad Topľou sa zahnal kálačkou na muža, ktorý vynášal odpad, vyhrážal sa mu aj zabitím. K incidentu došlo v sobotu (20. 9.). TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
„Domáci pán agresívneho muža spacifikoval a odprevadil ho domov. Tam 30-ročný muž kálačkou opakovane udieral po plynovej rúre na rodinnom dome, vykrikoval, že všetko vybuchne. Aj v tomto konaní mu zabránil duchaprítomný muž, kálačku mu vytrhol z ruky. Následne 30-ročný muž vbehol do domu, vzal sekeru a znova sa ňou vyhrážal susedovi, že ho zabije. Ten ho opäť spacifikoval,“ uviedla hovorkyňa.
Po príchode policajnej hliadky na miesto incidentu agresívneho muža zadržali a následne umiestnili do cely policajného zaistenia, kde s ním vykonali potrebné procesné úkony. Muž bol podľa krajskej policajnej hovorkyne podrobený aj dychovej skúške, jej výsledok presiahol dve a pol promile.
