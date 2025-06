VYHRÁŽAL SA KURIÉROVI: Polícia obvinila 24-ročného muža

Poprad 5. júna (TASR) - Polícia obvinila 24-ročného muža, ktorý sa v Poprade vyhrážal mladému kuriérovi. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v utorok (3. 6.) podvečer na Námestí sv. Egídia.



Obvinený podľa hovorkyne oslovil 16-ročného chlapca na bicykli a zastavil ho spolu s ďalšími osobami s tým, že sa chcú previezť na jeho bicykli a porozprávať sa o práci kuriéra. „Vzájomná debata sa ale náhle zvrtla, muž žiadal chlapca, aby mu dal svoj mobilný telefón i PIN kód, a to pod hrozbou ublíženia na zdraví. Chlapec z obavy z vyhrážok telefón odovzdal a poskytol mužovi aj PIN kód. Ten z miesta odišiel, no chlapec sa vybral za ním a opakovane od neho žiadal vrátenie telefónu,“ priblížila Ligdayová s tým, že muž mu telefón odmietol vrátiť a zároveň sa vyhrážal, že ho „vypáli“ a žiadal od neho peniaze. V ruke pritom držal sklenenú fľašu, s ktorou mu hrozil.



„Policajná hliadka po oznámení incidentu už v priebehu niekoľkých minút vypátrala podozrivého 24-ročného muža. Bol obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ dodala Ligdayová. Okresný vyšetrovateľ v prípade vykonáva potrebné procesné úkony, pričom 24-ročný muž čelí obvineniu zo zločinu lúpeže.