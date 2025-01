VYHRÁŽAL SA: Muž povedal žene, že ju zabije

Prešov 29. januára (TASR) - Polícia v Drienove vyšetruje závažný prípad nebezpečného vyhrážania. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v pondelok (27. 1.) v noci v obci Ličartovce došlo k hádke medzi mužom a ženou.



"Hádka prerástla do vyhrážok zo strany 50-ročného muža, vyhrážal sa žene, že ju zabije. Tá zo strachu utiekla z domu k susedom, no aj tam muž pokračoval vo vyhrážkach. Na adresu ženy vykrikoval, že jej vypichne oči, znetvorí ju a nakoniec ju podreže. Toto vyhrážanie naznačoval aj rukou, ťahajúc ju okolo krku," uviedla Ligdayová.



Ako povedala, žene síce nespôsobil žiadne zranenia, no jeho správanie u nej vzbudzovalo strach. "Po privolaní policajnej hliadky na miesto udalosti bol 50-ročný muž zadržaný a obmedzený na osobnej slobode. Neskôr bol umiestnený do cely policajného zaistenia," dodala Ligdayová.