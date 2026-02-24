< sekcia Regióny
VYHRÁŽAL SA: Na manželku dokonca zaútočil s nožom
Jeho správanie sa pod vplyvom alkoholu opakovalo často, a tak privolali policajnú hliadku.
Autor TASR
Kežmarok 24. februára (TASR) - Polícia zadržala 30-ročného muža, ktorý je podozrivý z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že vyhrážať sa mal v nedeľu (22. 2.) podvečer a následne aj v pondelok (23. 2.) svojim blízkym v rodinnom dome v obci v okrese Kežmarok. Na manželku zaútočil s nožom v ruke.
„Vyhrážal sa svojim blízkym, že ich pozabíja, že má na to pripravenú sekeru. Nasledujúci deň sa mužovo správanie opakovalo, manželke sa vyhrážal podrezaním a zaháňal sa na ňu nožom. Zabránila mu v tom jeho mama,“ uviedla Ligdayová.
Dodala, že jeho správanie sa pod vplyvom alkoholu opakovalo často, a tak privolali policajnú hliadku. Tá agresívneho muža zadržala a skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Spišská Belá s ním aktuálne vykonáva potrebné procesné úkony smerujúce k objasneniu skutku.
„Vyhrážal sa svojim blízkym, že ich pozabíja, že má na to pripravenú sekeru. Nasledujúci deň sa mužovo správanie opakovalo, manželke sa vyhrážal podrezaním a zaháňal sa na ňu nožom. Zabránila mu v tom jeho mama,“ uviedla Ligdayová.
Dodala, že jeho správanie sa pod vplyvom alkoholu opakovalo často, a tak privolali policajnú hliadku. Tá agresívneho muža zadržala a skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Spišská Belá s ním aktuálne vykonáva potrebné procesné úkony smerujúce k objasneniu skutku.