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VYHRÁŽAL SA STARÝM RODIČOM PODPÁLENÍM: Polícia vnuka zadržala
Na základe zabezpečených dôkazov voči nemu poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Krompachy nasledujúci deň vzniesol obvinenie z prečinu nebezpečného vyhrážania.
Autor TASR
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Spišská Nová Ves 29. novembra (TASR) - Polícia obvinila muža, ktorý sa vlastným starým rodičom vyhrážal podpálením. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Krupárová informovala, že incident sa stal nedávno na dvore rodinného domu v jednej z obcí v okrese Spišská Nová Ves.
„Vnuk pod vplyvom alkoholu sa k starému otcovi mal správať neúctivo. Po slovnej a neskôr aj fyzickej potýčke ho starý otec vyhodil z domu. Následne sa mal vnuk obom starým rodičom vyhrážať, že ich podpáli. Jeho slová v nich vyvolali dôvodnú obavu o život a zdravie. K zraneniu osôb nedošlo,“ uviedla hovorkyňa.
Policajti podozrivého ešte v ten deň zadržali. Na základe zabezpečených dôkazov voči nemu poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Krompachy nasledujúci deň vzniesol obvinenie z prečinu nebezpečného vyhrážania. Zároveň spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
„Vnuk pod vplyvom alkoholu sa k starému otcovi mal správať neúctivo. Po slovnej a neskôr aj fyzickej potýčke ho starý otec vyhodil z domu. Následne sa mal vnuk obom starým rodičom vyhrážať, že ich podpáli. Jeho slová v nich vyvolali dôvodnú obavu o život a zdravie. K zraneniu osôb nedošlo,“ uviedla hovorkyňa.
Policajti podozrivého ešte v ten deň zadržali. Na základe zabezpečených dôkazov voči nemu poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Krompachy nasledujúci deň vzniesol obvinenie z prečinu nebezpečného vyhrážania. Zároveň spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.