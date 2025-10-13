Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
VYHRÁŽAL SA: Tvrdil, že má vo vrecku granát

Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Nitriansky kraj

Podozrivý muž pod vplyvom alkoholu následne z vrecka vytiahol ručný granát typu F1.

Autor TASR
Zlaté Moravce 13. októbra (TASR) - V Zlatých Moravciach sa opitý 72-ročný muž vyhrážal skupine obyvateľov granátom. V nedeľu (12. 10.) vo večerných hodinách na Ulici 1. mája tvrdil, že vo vrecku má granát a hodí ho do skupiny ľudí, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Vyhrážkam predchádzala hádka.

Podozrivý muž pod vplyvom alkoholu následne z vrecka vytiahol ručný granát typu F1. Granát bol bez zapaľovača, takže nebol funkčný. Motívom jeho konania mal byť podľa doposiaľ zistených informácií nezaplatený peňažný dlh, skonštatovala polícia. Dychovou skúškou bola u podozrivého nameraná hodnota 1,96 promile alkoholu.

Poverený príslušník Policajného zboru začal vo veci trestné stíhanie pre prečin násilia proti skupine obyvateľov. Podozrivý muž bol na mieste obmedzený na osobnej slobode a umiestnený do cely policajného zaistenia. Predmetom ďalšieho skúmania je, či použil granát alebo maketu.

Polícia zatiaľ vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nebude poskytovať ďalšie informácie.

