ZAÚTOČIL NA DVOCH MUŽOV: Polícia obvinila 27-ročného recidivistu

Partizánske 5. decembra (TASR) - Polícia obvinila z prečinu výtržníctva v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví a prečinom nebezpečného vyhrážania 27-ročného muža. Obvinený, ktorý bol viackrát súdne trestaný, sa na terase pohostinstva v Partizánskom pod vplyvom alkoholu vyhrážal zabitím 34-ročnému a 67-ročnému mužovi, oboch i napadol. TASR o tom vo štvrtok informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.



"Obvinený muža počas vyhrážania aj fyzicky napadol, začal do neho strkať rukami a zaháňať sa na neho rukami zovretými v päsť. Následne ho chytil, strhol ho na zem, ľahol si na neho a snažil sa ho opäť udierať rukami, čomu sa poškodený bránil. Obvinený mužovi zahryzol do oblasti brady a odhryzol mu kus kože," opísala Krajčíková.



Muž podľa nej napadol i 67-ročného muža, udrel ho dlaňou do tváre a zovretou päsťou do nosa, pričom počas útoku sa mu neustále vyhrážal i zabitím.



"Svojím konaním obvinený u 34-ročného poškodeného vzbudil dôvodnú obavu o jeho život a zdravie. Spôsobil mu zranenia v oblasti dolnej končatiny a hryznú ranu na brade, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie. Druhému 67-ročnému poškodenému nevznikli žiadne zranenia, ktoré by si vyžiadali lekárske ošetrenie," doplnila Krajčíková.



Policajti v rámci vyšetrovania zistili, že obvinený sa konania dopustil aj napriek tomu, že ho súd za takýto čin za posledných 24 mesiacov odsúdil. V minulosti bol navyše osemkrát súdne trestaný. "Policajti muža umiestnili do cely policajného zaistenia, poverený príslušník PZ spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby, o ktorom bude rozhodovať súd," dodala Krajčíková.