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Vyhrážal sa žene zabitím, skončil vo väzbe

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Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Policajti zadržali 56-ročného muža, ktorý sa v okrese Levice vyhrážal žene likvidáciou.

Autor TASR
Levice 13. novembra (TASR) - Policajti zadržali 56-ročného muža, ktorý sa v okrese Levice vyhrážal žene likvidáciou. Vyšetrovateľ Policajného zboru začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol mužovi obvinenie za zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Zároveň spracoval návrh na vzatie obvineného do väzby, ktorému sudca vyhovel, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Obvinený muž sa od presne nezisteného obdobia vyhrážal 52-ročnej žene zabitím a zakopaním. Vzbudil tým u nej dôvodnú obavu o život a zdravie. Policajti muža zadržali, obmedzili mu osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.
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