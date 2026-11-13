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Vyhrážal sa žene zabitím, skončil vo väzbe
Policajti zadržali 56-ročného muža, ktorý sa v okrese Levice vyhrážal žene likvidáciou.
Autor TASR
Levice 13. novembra (TASR) - Policajti zadržali 56-ročného muža, ktorý sa v okrese Levice vyhrážal žene likvidáciou. Vyšetrovateľ Policajného zboru začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol mužovi obvinenie za zločin týrania blízkej a zverenej osoby. Zároveň spracoval návrh na vzatie obvineného do väzby, ktorému sudca vyhovel, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Obvinený muž sa od presne nezisteného obdobia vyhrážal 52-ročnej žene zabitím a zakopaním. Vzbudil tým u nej dôvodnú obavu o život a zdravie. Policajti muža zadržali, obmedzili mu osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.
Obvinený muž sa od presne nezisteného obdobia vyhrážal 52-ročnej žene zabitím a zakopaním. Vzbudil tým u nej dôvodnú obavu o život a zdravie. Policajti muža zadržali, obmedzili mu osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia.