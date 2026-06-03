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Vyhrážali sa zabitím: Polícia obvinila dvoch mužov

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Starší z mužov v kuchyni rodinného domu jej vulgárne nadával a vyhrážal sa, že jej priloží pištoľ k hlave a zabije ju.

Autor TASR
Svit 3. júna (TASR) - Polícia obvinila dvoch mužov, ktorí sa v obci pod Tatrami vyhrážali žene zabitím. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ide o 44-ročného a 41-ročného muža. Incident sa stal v pondelok (1. 6.) popoludní.

„Obaja sa dopustili protiprávneho konania voči 40-ročnej žene, stalo sa tak v jednej z obcí v okrese Poprad. Starší z mužov v kuchyni rodinného domu jej vulgárne nadával a vyhrážal sa, že jej priloží pištoľ k hlave a zabije ju. Neskôr mladší z mužov ako sedel v osobnom vozidle, ukazoval smerom k žene gestami ruky, že ju podreže,“ priblížila hovorkyňa. Konanie oboch mužov vzbudilo u 40-ročnej ženy strach, obávala sa o svoj život.

Obaja muži podľa Ligdayovej skončili v cele policajného zaistenia a poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Svite ich obvinil z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa.
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