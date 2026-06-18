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Vyhýbala sa väzeniu: Policajti ju vypátrali a niečo u nej našli
Počas úkonov so zadržanou osobou policajti spozorovali tzv. skladačku s obsahom bieleho prášku.
Autor TASR
Nitra 18. júna (TASR) - Policajti nitrianskej pohotovostnej motorizovanej jednotky vypátrali ženu, po ktorej bolo vyhlásené pátranie. Spozorovali ju počas služby, následná lustrácia potvrdila jej totožnosť. Na 35-ročnú ženu bol vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Počas úkonov so zadržanou osobou policajti spozorovali tzv. skladačku s obsahom bieleho prášku. Žena im skladačku dobrovoľne vydala. Následne ju policajti eskortovali do ústavu výkonu trestu odňatia slobody. Poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť.
Počas úkonov so zadržanou osobou policajti spozorovali tzv. skladačku s obsahom bieleho prášku. Žena im skladačku dobrovoľne vydala. Následne ju policajti eskortovali do ústavu výkonu trestu odňatia slobody. Poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť.