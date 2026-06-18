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Vyhýbala sa väzeniu: Policajti ju vypátrali a niečo u nej našli

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Policajná snímka. Foto: Polícia

Počas úkonov so zadržanou osobou policajti spozorovali tzv. skladačku s obsahom bieleho prášku.

Autor TASR
Nitra 18. júna (TASR) - Policajti nitrianskej pohotovostnej motorizovanej jednotky vypátrali ženu, po ktorej bolo vyhlásené pátranie. Spozorovali ju počas služby, následná lustrácia potvrdila jej totožnosť. Na 35-ročnú ženu bol vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Počas úkonov so zadržanou osobou policajti spozorovali tzv. skladačku s obsahom bieleho prášku. Žena im skladačku dobrovoľne vydala. Následne ju policajti eskortovali do ústavu výkonu trestu odňatia slobody. Poverený príslušník Policajného zboru začal trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť.

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