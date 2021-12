Vyjadrenie SocioFóra o DSS v Osadnom je nevhodné, tvrdí Prešovský kraj

Prešov 29. decembra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) neplánuje v žiadnom prípade Domov sociálnych služieb (DSS) v Osadnom zatvoriť. Vyhlásenie nezávislej platformy SocioFórum o tom, že životné podmienky v zariadení sú nedôstojné, považuje PSK za nevhodné. Uviedla to pre TASR Lea Heilová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK v reakcii na výzvu SocioFóra na okamžité zatvorenie DSS, kde došlo 21. decembra k požiaru s tragickými následkami.



"Nezávislá platforma SocioFórum nepozná aktuálny reálny stav zariadenia, preto považujeme za neprimerané takýmito vyhláseniami zneisťovať prijímateľov, zamestnancov a ich rodiny," uviedla Heilová s tým, že zamestnanci Centra sociálnych služieb (CSS) Zátišie, zosnulý riaditeľ, mesto Snina a PSK ako zriaďovateľ zariadenia vyvinuli maximálne úsilie na to, aby prijímatelia mali dôstojné podmienky na život. Pripomenula, že CSS Zátišie vrátane DSS v Osadnom obstálo v hodnotení kvality Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR s najvyšším možným skóre z pohľadu personálneho zabezpečenia, ubytovania či nastavenia a dodržiavania BOZP.



Zariadenie tiež malo už dvakrát podstúpiť deinštitucionalizáciu. "Zamestnanci absolvovali potrebné školenia a zariadenie prešlo výraznou zmenou od svojho vzniku," priblížila Heilová s tým, že súčasťou transformačného procesu, ktorý pripravil zosnulý riaditeľ Ján Šrenkel, je zámer zachovať kmeňovú budovu pre 40 klientov a ďalším 18 vytvoriť komunitné bývanie. V súvislosti s materiálnymi škodami spôsobenými nedávnym požiarom doplnila, že s renováciou troch poškodených a aktuálne zatvorených miestností sa začne v novom roku. "Veríme, že sa nám ich podarí zrekonštruovať do konca januára," dodala.



Podľa SocioFóra je prekvapujúce, že sa stále objavuje názor, že ak neúčelové budovy, v akej je umiestnené aj zariadenie v Osadnom, zrekonštruujú, budú vyhovovať štandardom kvalitného poskytovania sociálnych služieb. Poukázalo tiež na národný projekt deinštitucionalizácie podobných zariadení. Vo svojej výzve z utorka (28. 12.) požadovalo od PSK a MPSVR SR okamžité zatvorenie DSS v Osadnom a presťahovanie jeho klientov "do dôstojných a bezpečných priestorov vyhovujúcich štandardom 21. storočia".



MPSVR SR v reakcii na výzvu uviedlo, že krátko po požiari sprostredkovalo vyslanie psychologickej pomoci klientom zariadenia a je pripravené poskytnúť ďalšiu.



Okolnosťami požiaru, ktorý si na mieste vyžiadal jednu obeť a na následky ktorého podľahli v nemocnici ďalší traja klienti zariadenia, sa z vlastnej iniciatívy začal zaoberať aj Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím.