Výjazd na R1 zo Zvolenskej cesty zostane uzavretý do septembra

Banská Bystrica 22. apríla (TASR) – Hoci samospráva mala snahu výjazd na rýchlostnú cestu R1 zo Zvolenskej cesty v Banskej Bystrici uzavrieť iba na čas prekládky inžinierskych sietí, vzhľadom na bezpečnosť ľudí pracujúcich na stavbe cyklolávky zostane uzavretý počas celej výstavby, teda do septembra. Informovalo o tom mesto na sociálnej sieti.



"Stavbári sa pohybujú na malej ploche, a to len pár desiatok centimetrov od rýchlostnej cesty, na ktorej je povolená rýchlosť 100 kilometrov za hodinu. Z dôvodu ich ochrany, realizácie prác a spôsobu zásobovania stavby, bolo rozhodnuté o uzatvorení tohto výjazdu na dlhšie obdobie," uviedlo mesto. Začiatkom mája začnú prichádzať prvé diely nosnej konštrukcie, pričom jedna váži zhruba 25 ton.



Banskobystrická samospráva celú stavbu, ktorá sa stane jej novou dominantou, financuje z európskych zdrojov. Ako tvrdí, architektonické a technické riešenie cyklolávky pozitívne vníma odborná verejnosť aj za hranicami Slovenska.



"Celá stavba sa realizuje podľa stanoveného harmonogramu," zdôraznila radnica a zároveň sa ohradila voči komentárom na sociálnych sieťach, ktoré spochybňujú nasadenie pracovníkov stavebnej spoločnosti. "Do tohto obdobia sa prioritne venovali prácam na podzemných stavbách, teda základom, ktoré bežný užívateľ vníma len minimálne. V týchto dňoch je už zabetónovaný pylón, ktorý bude celú konštrukciu držať a robia sa záťažové testy kotiev," dodala.