Výjazdová očkovacia služba Košického kraja bola už aj vo väznici

Košice 12. júla (TASR) – Výjazdová očkovacia služba Košického samosprávneho kraja (KSK) vyrazila okrem obcí, miest či marginalizovaných komunít aj do väznice. V pondelok podala vakcínu proti ochoreniu COVID-19 ľuďom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košiciach–Šaci. Za dodržania bezpečnostných opatrení tam očkovací tím podal spolu približne 370 vakcín od spoločnosti Pfizer/BioNTech, informoval Úrad KSK.



Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku je snahou dostať vakcínu ku každému, kto o očkovanie prejaví záujem. Kraj tak pomáha s očkovaním komunitám, ktoré majú sťažený prístup k očkovaniu a nedokážu sa sami zaregistrovať alebo dopraviť do očkovacieho centra či nemocnice. „Takto sme očkovali klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb či marginalizované komunity. Najnovšie sme vyrazili k väzňom a postupne sa chystáme aj k zamestnancom firiem, ktoré o túto službu požiadajú. Očkovanie by sme chceli priblížiť aj obyvateľom košických mestských častí, aktuálne zisťujeme záujem o vakcináciu prostredníctvom starostov,“ uviedol Trnka.



Od konca februára KSK podal vo veľkokapacitných centrách, ako aj v rámci výjazdovej služby viac ako 229.000 vakcín proti novému koronavírusu, z toho viac ako 22.000 bolo prostredníctvom výjazdovej služby.



Počas aktuálneho týždňa vyrazí za obyvateľmi kraja s výjazdovou službou aj očkovací autobus. Zdravotníci plánujú očkovať v 35 obciach a mestách vrátane dvoch firiem a jedného ústavu na výkon trestu.



V tomto týždni budú na očkovanie k dispozícii všetky tri veľkokapacitné očkovacie centrá. V Košiciach v pondelok očkujú jednodávkovou vakcínou od spoločnosti Johnson & Johnson, v Michalovciach podávajú vakcínu od Pfizer/BioNTech. Opätovne sa veľkokapacitné centrá otvoria cez víkend, a to v Košiciach, Michalovciach i Spišskej Novej Vsi.